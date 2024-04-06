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Что читать весной: 7 интересных нон-фикшн новинок

Что читать весной: 7 интересных нон-фикшн новинок

Нон-фикшн-редактор «Литрес» Елена Тарасова специально для «Сноба» собрала список любопытных новинок, из которых можно узнать кто такой ёкарный бабай, как пережить эмиграцию и как сове выжить в мире жаворонков.

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