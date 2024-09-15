Эксперт назвал альтернативы Telegram в России

Заменой Telegram в России могут стать приложения Element, Jabber и Briar. Альтернативы популярному мессенджеру назвал эксперт инжинирингового центра Safenet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, передает РИА Новости.
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