Киркоров выпустил песню о потере друзей и распространении слухов

Валерий Вавилов

Класс! Зажигай кинг дальше! И чем дальше, тем лучше. И колбаского забери- и долбитесь дети мои(не произведи Господи таких детей) пока суки не сдохните! Целуйте ноги,руки, в синем свете- целуйте у себя, в подворотне, у ивлеевой и конюшне общаак- меня твари не трогайте- я не забыл святые 90, я выжил. И я лояльно относился к вашим заебам- НО. У меня нет претензий к прошлому- все мы суки, НО, и это НО-реши дорогой кто ты и где ты. Вся эта мишура спадет- и в твоей голове пробежит искорка- не по Тургеневу (в твоей голове нет места Тургеневу и Достоевскому). Эта искра зажгется от маргиштрепса и бубузовой-просто русский бунт поглотит все эти отбросы райского сада, икнет- рыгнет перегаром( не я сказал) и попросит прощения у тех блядей, которые сейчас бляди! Ну что же- русские они же добрые, мы же любим и уважаем братьев по вере. Для меня эти цыганские лохмотья, как то не вставляют- так и на куя оно вообще нужно? В гуманных целях- усыпить пидораса азотом. Впрочем подождем- 15 января самая прекрасная страна на планете убьет человека самым гуманным способом- азотом. Вношу свои предложения- сначала 0,3 герыча, через 20минут 2см кокса, через 10минут мне похер чем дышать и как умирать.Впрочем- азот это интересно! Помню лет так 20 назад разгружали мы на повышенной удобрения. Так вот- азо..... это.... ааааа.... Дебилы бля- и филя ваш дебил в стразах, и колбаскин в поношенных филькой стразах и и пугалкина рожающая детей в святом браке( в пятый раз). А!!! У!!! Да ну!!! Да мы!!! Аха- да я купил билетик для жены -у нее мечта детства- увидеть и кончить) Мужик- купив билет на выступление пидораса- ты становишься пособником пидораса!