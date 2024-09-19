В Забайкалье планируют открыть новую пожарную часть

Модульное здание пожарного депо построено в рамках реализации плана пожарного прикрытия в селе Смоленка, 18 сентября сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
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