Посол РФ: компании РФ заинтересованы в организации новых туров в Венесуэлу

Российские компании проявляют интерес к созданию новых туристических маршрутов в Венесуэле. Об этом заявил посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров во время встречи с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро в программе "С Мадуро плюс", пишет ТАСС.