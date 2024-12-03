Посол РФ: компании РФ заинтересованы в организации новых туров в Венесуэлу

Российские компании проявляют интерес к созданию новых туристических маршрутов в Венесуэле. Об этом заявил посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров во время встречи с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро в программе "С Мадуро плюс", пишет ТАСС.
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