Метшин находится в Минске с рабочим визитом

Мэр Казани Ильсур Метшин находится с рабочим визитом в Минске. Градоначальник в столице Белоруссии уже посетил Национальный детский технопарк, Минский автомобильный завод и образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС РБ.
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