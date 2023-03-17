Наш потерянный мир

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В Совбезе ООН не допустили выступления омбудсмена из ДНР

В Совбезе ООН не допустили выступления омбудсмена из ДНР

Совет Безопасности ООН не разрешил выступить с докладом по видеосвязи омбудсмену из ДНР Дарье Морозовой, о чем ранее запросила Россия для выправления односторонней подачи информации на запрошенном западниками совещании о ситуации на Украине.

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