Закон и Порядок

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Максим Галкин объяснил свой побег из России боязнью потерять совесть.

Максим Галкин объяснил свой побег из России боязнью потерять совесть.

После того, как чета Пугачева-Галкин объявились в Израиле, они попытались дать какое-то объяснение, почему вдруг сорвались и бежали из России.

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