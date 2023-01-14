Эфиопия ведет переговоры с нефтедобывающими компаниями России, Китая и ОАЭ

Консультации с нефтедобывающими компаниями из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов проводит Министерство горнодобывающей промышленности Эфиопии по поводу возможного партнерства по добыче газовых ресурсов страны, 12 января сообщает Fana.