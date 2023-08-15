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АПЛ может ограничить амортизацию трансферов по примеру УЕФА из-за «Челси», который соблюдает правила за счет контрактов на 7-8 лет

АПЛ может ограничить амортизацию трансферов по примеру УЕФА из-за «Челси», который соблюдает правила за счет контрактов на 7-8 лет

Мойсес Кайседо, за которого «Челси» заплатил рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов, стал 22-м игроком клуба, подписавшим контракт на срок более пяти лет.

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