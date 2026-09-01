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Регионы России

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Apple блокирует сторонние инструменты для macOS из-за новой системы авторизации

Apple блокирует сторонние инструменты для macOS из-за новой системы авторизации

20 августа компания Apple заблокировала работу сторонних инструментов, включая iMazing, ipatool и iDescriptor, вызвав ошибку HTTP 403 при попытке авторизации в App Store.

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