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Реальное потребление в городах Дальнего Востока выросло на 4,9%

Реальное потребление в городах Дальнего Востока выросло на 4,9%

Реальное потребление в опорных городах Дальнего Востока за два года выросло на 4,9%. Это следует из оценки «СберИндекса», приведенной в ходе Восточного экономического форума.

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