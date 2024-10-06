Россияне просят объяснить критерии попадания препаратов в список жизненно важных

Состоявшиеся после двухлетнего перерыва заседания комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) и ВЗН (высокозатратных нозологий) стали неприятным сюрпризом для пациентов и врачей.
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