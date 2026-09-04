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Наемники ВСУ покупают за свои деньги западное оружие в украинских магазинах

Наемники ВСУ покупают за свои деньги западное оружие в украинских магазинах

NEIL HALL/EPA/TASS Наемники ВСУ покупают на свои деньги западное оружие в украинских магазинах. Об этом 2 сентября рассказал в студии МИЦ "Известия" на ВЭФ австралийский политолог Марк Лоу.

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