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Райан Гарсия – о словах О’Мэлли про Дэвиса: «Тебя просто нокаутируют»

«Сахарок Шон, ты хорош и все такое. Но перестань говорить об этом, я собираю вещи. Тебя просто нокаутируют», – заявил бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе Райан Гарсия.

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