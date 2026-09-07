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Регионы России

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Рост турпотока из России в Армению за первое полугодие 2026 года

Рост турпотока из России в Армению за первое полугодие 2026 года

За январь-июнь 2026 года Армению посетили 416 743 туриста из России, что на 23,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 338 052 поездки.

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