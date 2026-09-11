Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Орловскую область

10 сентября Орловскую область посетила Министр культуры России Ольга Любимова. Визит был направлен на обсуждение развития культурных инициатив в регионе, а также на оценку реализации национальных проектов «Культура» и «Семья».
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