Иран назвал условие подписания ядерной сделки с США

Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом при определенных условиях в обмен на отмену экономических санкций, сообщил в американскому телеканалу NBC News главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.
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