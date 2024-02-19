Застрелили из-за девушки? Раскрыты новые подробности гибели украинца в Испании

Зоя Копань

Сначала написали что 12 пуль и машина в конце проехала по телу, потом сосед сказал, что работал с этим парнем по ремонту квартир(зачем предателю работать имея бабки), и что это за коттедж, снимался или он купил его? И вообще по идее эта скотина должна была бы жить со своей продажной, склонившей его на этот проступок, мамашкой, и что убитому было 33 года, а предателю всего 28 лет! И ещё напрягает, то что ГУР уж очень рьяно откликнулся в том, что это действительно Кузьминов, а насчёт того что хохлы просто не хотели платить и то что он что то знает(что знал давно рассказал), деньги давно уплачены и они не у него, а у авторитарной мамаши!