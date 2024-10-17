Депутат Гаврилов посоветовал изучить репутацию продавца при покупке машины на маркетплейсе

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с RT отметил, что покупка и продажа автомобилей через онлайн-маркетплейсы стали новой нормой.
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