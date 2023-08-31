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«Спартак» продлил Ярикова до 2026 года. У 18-летнего форварда 4+5 в 9 играх предсезонки за молодежку красно-белых

Красно-белые продлили контракт с 18-летним форвардом до 2026 года. Яриков стал одним из лучших бомбардиров МХК «Спартак» этим летом, набрав 9 (4+5) очков в 9 предсезонных матчах.

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