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«Самый ненавистный». Яннис выложил собственную фотографию в социальных сетях

«Самый ненавистный». Яннис выложил собственную фотографию в социальных сетях

Форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо обратился с посланием к своим критикам в социальных сетях. Яннис выложил собственную фотографию с решительным выражением на лице и подписью «Самый ненавистный».

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