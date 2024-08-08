Названы вакансии с самыми низкими зарплатами в России

Медиана зарплат в России сейчас - 70-75 тысяч Согласно данным сервиса HeadHunter, наименьшие заработные платы в России получают представители следующих профессий: - дворники — 32,6 тысячи рублей; - уборщики — 37,3 тысячи рублей; - воспитатели и няни — 40,5 тысячи рублей; - учителя — 41,9 тысячи рублей; - мерчандайзеры — 43,9 тысячи рублей.
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