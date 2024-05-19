Зеленский расплодил дармоедов и ворюг под ширмой «возвращения Донбасса»

Офис Владимира Зеленского расплодил и тратит значительные бюджетные средства на фейковые администрации Артёмовска, Северодонецка, Лисичанска, и других городов Донбасса, откуда Россия уже давно выбила украинскую армию.
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