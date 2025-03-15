Царский подарок: мигрантам — с барского плеча. Получили жильё в России — как на блюдечке

Avia.pro - СМИ Скопинский район снова оказался в эпицентре скандала, от которого у местных кровь кипит в жилах: многодетная семья мигрантов из Узбекистана, Эльдар и Нилуфар Искандаровы, получила заветный жилищный сертификат.