В Симферополь прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Передвижной интерактивный музей "Поезд Победы", посвященный 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя, сообщили в Мининформе региона.
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