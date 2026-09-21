Счетная палата выявила нарушения в МУП «ВКХ» Ефремовского округа

Проверка показала, что предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» в Ефремовском округе предоставляло неполные документы для получения субсидий, а нормативная база и отчетность содержали недостатки и недостоверные данные.
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