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Новости Липецка

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После конфликта в баре липчанин отобрал у мужчины телефон и продал его

После конфликта в баре липчанин отобрал у мужчины телефон и продал его

20-летний липчанин вырвал у 36-летнего мужчины телефон за 22 тысячи рублей, чтобы отомстить после ссоры.

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