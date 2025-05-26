Собянин поблагодарил предпринимателей за огромный вклад в процветание Москвы

Субъекты МСП перечислили в 2024 году 1,2 триллиона рублей налогов В День предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в активном развитии экономики Москвы огромную роль играет малый и средний бизнес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии