Собянин поблагодарил предпринимателей за огромный вклад в процветание Москвы

Субъекты МСП перечислили в 2024 году 1,2 триллиона рублей налогов В День предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в активном развитии экономики Москвы огромную роль играет малый и средний бизнес.