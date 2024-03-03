Базовый внедорожник Tank 700: проще, зато дешевле ожидаемого

В Китае у дилеров стали появляться флагманские рамные внедорожники премиум-бренда Great Wall. Месяц назад предполагалось, что Tank 700 будет стоить 468-508 тысяч юаней (66-72 тысячи долларов), однако в реальности цены уменьшились до 428-468 тысяч юаней (60-66 тысяч долларов), то есть примерно на 8%.