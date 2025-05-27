В Забайкалье начальник УМВД поздравил победителей регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа»

Юным забайкальцам вручены дипломы и ценные подарки. Руководитель полицейского ведомства Вячеслав Еговцев поблагодарил детей за участие в конкурсе и интерес к полицейской профессии, а их родителей за правильное воспитание и поддержку талантов.