В Забайкалье начальник УМВД поздравил победителей регионального этапа конкурса «Полицейский дядя Степа»

Юным забайкальцам вручены дипломы и ценные подарки. Руководитель полицейского ведомства Вячеслав Еговцев поблагодарил детей за участие в конкурсе и интерес к полицейской профессии, а их родителей за правильное воспитание и поддержку талантов.
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