«Не торопитесь заправлять постель»: как сделать свою кровать безопасной

Заправлять кровать нужно минут через 20-30 после подъема. Об этом рассказал изданию NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья физиотерапевт Светлана Малиновская.
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