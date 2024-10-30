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«Не торопитесь заправлять постель»: как сделать свою кровать безопасной

«Не торопитесь заправлять постель»: как сделать свою кровать безопасной

Заправлять кровать нужно минут через 20-30 после подъема. Об этом рассказал изданию NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья физиотерапевт Светлана Малиновская.

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