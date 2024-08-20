Ученые ННГУ создали антимикробную пленку для продления срока годности продуктов

В Нижнем Новгороде ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского разработали уникальный материал - антимикробную пищевую пленку, которая помогает увеличить срок хранения продуктов в два-полтора раза.
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