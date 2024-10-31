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TRENDYMEN

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Страшно весело: как организовать вечеринку на Хэллоуин

Страшно весело: как организовать вечеринку на Хэллоуин

Хэллоуин давно стал праздником мистики и веселья, идеальным поводом для костюмированных вечеринок с друзьями.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
На черта нам эта дьявольщина? Засланные казачки в действии, никак не угомонятся. 😡
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12 час.
Sergiy Che
Когда то и ёлка на 31 декабря была &quot;не наша&quot; только Петя I из Европы приволок - ничё, прижилось - теперь наша! )))
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10 час.
владимир лобурь
Это чужое для России событие. Американцы никогда, ни за какие награды не будут праздновать нашу пасху.
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9 час.

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