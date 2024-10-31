Страшно весело: как организовать вечеринку на Хэллоуин

ВИ Виктория Иванова На черта нам эта дьявольщина? Засланные казачки в действии, никак не угомонятся. 😡

Sergiy Che Когда то и ёлка на 31 декабря была "не наша" только Петя I из Европы приволок - ничё, прижилось - теперь наша! )))