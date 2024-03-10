На Западе обеспокоились активностью России в Арктике

Пресс-служба «Роснефти» Действия России в Арктике вызывают тревогу у западных стран. Об этом сообщает издание Le Devoir, ссылаясь на заявления заместителя командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Блейза Фроули на конференции по обороне в Оттаве.