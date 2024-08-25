"Вместо подсолнухов на полях - у нас сплошь могилы": Как День Независимости на Украине превратили в день Ненависти

Семен Демин Из человека, особенно из молодого, можно сделать что угодно. Пока америкосы пере воспитывали украинцев Россия спала. И проспала Украину. Впрочем, тогда и Россия хотела в НАТО. Все это очень грустно.

mark1970 Маргулан Токсанбаев Россия НЕ ХОТЕЛА в НАТО, она предложила своё вступление, как ответ на то, что НАТО, якобы, - организация за мир ... Но тут же получила отказ, потому что нато и МИР - несовместимые понятия