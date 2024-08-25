Записки киевлянки, приехавшей в Россию перед самым началом СВО по семейным делам и теперь наблюдающей за происходящим в родном городе по новостям и переписке с прежними знакомыми и соседями в соцсетях.
"Вместо подсолнухов на полях - у нас сплошь могилы": Как День Независимости на Украине превратили в день Ненависти
Комментарии
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Семен Демин
Из человека, особенно из молодого, можно сделать что угодно. Пока америкосы пере воспитывали украинцев Россия спала. И проспала Украину. Впрочем, тогда и Россия хотела в НАТО. Все это очень грустно.
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12 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
Россия НЕ ХОТЕЛА в НАТО, она предложила своё вступление, как ответ на то, что НАТО, якобы, - организация за мир ... Но тут же получила отказ, потому что нато и МИР - несовместимые понятия
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12 час.
Олег Жижин
надо же как автор изменился. сейчас пишет одно. а 5-6 лет назад совсем другое-мол любите киев .а когда спросил почему тогда в 14году равнодушно отнеслась к майдану. она меня в черный список. а сейчас ноет. таким верить нельзя
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7 час.
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