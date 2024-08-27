В Пентагоне заявили, что следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР

США обратили внимание на заявление властей КНДР о необходимости интенсифицировать разработку беспилотников в стране и будут следить за развитием ситуации, заявил во время брифинга представитель Пентагона Патрик Райдер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии