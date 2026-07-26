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Президент Путин: Россия эту войну не начинала

Президент Путин: Россия эту войну не начинала

Президент России Владимир Путин сегодня, в День ВМФ, указал на то, что Москва не начинала войну, а лишь отвечала на боевые действия, развязанные киевским режимом при поддержке Запада против юго-востока страны.

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