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Военные материалы

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Командир батареи «Севера» заявил о выводе из строя семи РЛС ВСУ

Командир батареи «Севера» заявил о выводе из строя семи РЛС ВСУ

По словам военнослужащего, станции на харьковском направлении обнаруживали разведывательные дроны, а удары наносились в течение пяти минут.

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