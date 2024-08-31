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Армия Израиля ликвидировала командира бригады "Исламского джихада" в секторе Газе

Армия Израиля ликвидировала командира бригады "Исламского джихада" в секторе Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударом с воздуха ликвидировала командующего бригадой "Центральных лагерей" палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммеда Катруи.

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