Армия Израиля ликвидировала командира бригады "Исламского джихада" в секторе Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударом с воздуха ликвидировала командующего бригадой "Центральных лагерей" палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещенная в России террористическая организация) Мухаммеда Катруи.
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