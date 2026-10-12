«Црвена Звезда» ищет усиление после травм Мотли и Изунду

«Црвена Звезда» отправится на матч Евролиги против «Виллербаноп» без классических центровых: Джонатан Мотли и Эбука Изунду пропустят встречу из-за травм.
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