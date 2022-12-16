Президент ФИФА о протестах игроков на поле: «Нужно уважать футбол и фанатов, которые хотят забыть о проблемах и насладиться игрой»

Президент ФИФА о протестах игроков на поле: «Нужно уважать футбол и фанатов, которые хотят забыть о проблемах и насладиться игрой»

Джанни Инфантино считает, что футболисты не должны устраивать акции протеста на поле. Перед игрой с Японией на ЧМ-2022 футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото.

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