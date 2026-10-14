Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылёва, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
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