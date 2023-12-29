Похоже, слова Владимира Жириновского о том, что война на Ближнем Востоке вспыхнет именно в 2024 году (это он сказал в 2019 году), начинают сбываться.
Израиль убил иранского генерала. Теперь хуситы грозят перебить морской кабель
Комментарии
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Наталия
Еврейское государство сейчас, уже в полную силу, не скрываясь, демонстрирует свою истинную сущность. Поддержка США породила в израильтянах ощущение вседозволенности, особенно в отношении тех, кто в силу каких-то причин не может им ответить. Израиль, десятилетиями получавший преференции от "холокоста", превратился в фашистское государство и международного террориста?
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