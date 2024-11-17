В подожженной квартире на Уточкина нашли валюту и два паспорта США. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу сообщали, что 14 ноября в 22.
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В подожженной квартире на Уточкина нашли валюту и два паспорта США. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу сообщали, что 14 ноября в 22.