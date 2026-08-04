Активисты, ищущие без вести пропавших на войне, нашли захоронения солдат 102-го гвардейского полка на кладбище в Моспино под Донецком.
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Активисты, ищущие без вести пропавших на войне, нашли захоронения солдат 102-го гвардейского полка на кладбище в Моспино под Донецком.
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