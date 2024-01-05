Страна и люди
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Страна и люди

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США готовится к новой войне на Ближнем Востоке

США готовится к новой войне на Ближнем Востоке

Politico: США готовятся к возможной новой войне на Ближнем Востоке Администрация Байдена не исключает разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС в новую войну на Ближнем Востоке, рассказали источники Politico.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
И в прекрасных отношениях с Китаем
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13 час.
Liudmila Kosteley
А если США разрешит присоединить ТАЙВАНЬ без ВОЙНЫ, то и верить ли КНР с Россией!
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13 час.
лл
лина любимцева
Сейчас США захвачены израильскими жЫдами, которые не принимали никакого участия в появлении благополучия, силы и могущества  США. Но сейчас будут использовать эту силу и могущество в своих интересах по всему Миру. КУДА СМОТРЯТ АМЕРИКАНЦЫ?!! Ведь эти жЫды ГРАБЯт США, могут  высосать и уничтожить их!! Эти жЫдовские твари , меры, никогда не знали и не знают... ГОНИТЕ ИХ подальше, а не сражайтесь за них!!!
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10 час.

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