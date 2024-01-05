США готовится к новой войне на Ближнем Востоке

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лина любимцева

Сейчас США захвачены израильскими жЫдами, которые не принимали никакого участия в появлении благополучия, силы и могущества США. Но сейчас будут использовать эту силу и могущество в своих интересах по всему Миру. КУДА СМОТРЯТ АМЕРИКАНЦЫ?!! Ведь эти жЫды ГРАБЯт США, могут высосать и уничтожить их!! Эти жЫдовские твари , меры, никогда не знали и не знают... ГОНИТЕ ИХ подальше, а не сражайтесь за них!!!