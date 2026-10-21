Разрешение украинского конфликта сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом президент США Дональд Трамп 21 октября заявил журналистам в Белом доме .
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