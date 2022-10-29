Страна и люди

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Терпение Путина Вашингтон считает слабостью — и это может привести к мировой катастрофе

Терпение Путина Вашингтон считает слабостью — и это может привести к мировой катастрофе

В стремлении все-таки договориться с Западом Россия позволила противникам пересечь все мыслимые «красные линии» Пол Робертс На фото: президент России Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Мир стоит перед лицом катастрофы, а осознания этого нет.

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