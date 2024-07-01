Российские корабли защитят от морских дронов

«Сердце» кораблей для ВМФ РФ получит дополнительную защиту. Малые ракетные корабли, поступающие на вооружение Военно-морского флота Российской Федерации, получат дополнительную защиту машинного отделения от морских дронов.
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